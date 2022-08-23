Бывшего главу Конституционного Суда Украины объявил в розыск Голосеевский районный суд Киева. Кроме того, Тупицкому избрали меру пресечения – содержание под стражей.

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Это судебное решение позволит правоохранительным органам Украины ходатайствовать перед судом об экстрадиции обвиняемого в Украину,

– говорится в сообщении.

В чем обвиняют Тупицкого на этот раз

Одиозного экс-судью обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы Государственной казначейской службы Украины. Чтобы привлечь Тупицкого к ответственности, нужно сначала экстрадировать его в Украину.

Бывший судья уже в международном розыске

27 мая Тупицкого объявили в международный розыск. Такое решение принял Подольский суд Киева. Все потому, что экс-чиновник не приходил на заседание суда, а 17 марта вообще незаконно выехал из Украины.

Следствие установило, что экс-глава Конституционного Суда незаконно пересек границу на пропускном пункте "Косино" в Закарпатской области. В настоящее время он находится на территории Австрии.

Скандал вокруг Тупицкого: главное

Бывшего судью обвиняют в подкупе свидетеля по делу о незаконном завладении активами Зуевского энергомеханического завода.

В марте 2021 года президент Владимир Зеленский издал указ об отмене назначения судьями КСУ Тупицкого и Александра Касминина.

Верховный Суд признал этот указ противоправным, а Офис Президента в ответ подал апелляцию.

Впоследствии на места уволенных судей президент назначил Александра Петришина и Оксану Грищук. Однако КСУ отказался приводить их к присяге, считая указ об отмене назначения Тупицкого и Касминина незаконным.

В декабре 2021 года Тупицкий попал под санкции США из-за взяточничества.

В конце года КСУ выплатил Тупицкому более 900 тысяч гривен "неполученных во время карантина". Кроме того, судья постоянно получал зарплату, хотя и был отстранен от должности.

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