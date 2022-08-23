Бывшего главу Конституционного Суда Украины объявил в розыск Голосеевский районный суд Киева. Кроме того, Тупицкому избрали меру пресечения – содержание под стражей.

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Это судебное решение позволит правоохранительным органам Украины ходатайствовать перед судом об экстрадиции обвиняемого в Украину,
– говорится в сообщении.

В чем обвиняют Тупицкого на этот раз

Одиозного экс-судью обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы Государственной казначейской службы Украины. Чтобы привлечь Тупицкого к ответственности, нужно сначала экстрадировать его в Украину.

Бывший судья уже в международном розыске

27 мая Тупицкого объявили в международный розыск. Такое решение принял Подольский суд Киева. Все потому, что экс-чиновник не приходил на заседание суда, а 17 марта вообще незаконно выехал из Украины.

Следствие установило, что экс-глава Конституционного Суда незаконно пересек границу на пропускном пункте "Косино" в Закарпатской области. В настоящее время он находится на территории Австрии.

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