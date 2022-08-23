Колишнього голову Конституційного Суду України оголосив у розшук Голосіївський районний суд Києва. Крім того, Тупицькому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

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Це судове рішення дасть змогу правоохоронним органам України клопотати перед судом про екстрадицію обвинуваченого в Україну,
– мовиться у повідомленні.

У чому звинувачують Тупицького на цей раз

Одіозного екссуддю обвинувачують у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України. Щоб притягнути Тупицького до відповідальності, спершу потрібно екстрадувати його в Україну.

Колишній суддя вже є в міжнародному розшуку

27 травня Тупицького оголосили у міжнародний розшук. Таке рішення схвалив Подільський суд Києва. Все тому, що ексчиновник не приходив на засідання суду, а 17 березня взагалі незаконно виїхав з України.

Слідство встановило, що ексглава Конституційного Суду незаконно перетнув кордон на пропускному пункті "Косино" у Закарпатській області. Зараз він перебуває на території Австрії.

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