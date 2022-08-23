Колишнього голову Конституційного Суду України оголосив у розшук Голосіївський районний суд Києва. Крім того, Тупицькому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
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Це судове рішення дасть змогу правоохоронним органам України клопотати перед судом про екстрадицію обвинуваченого в Україну,
– мовиться у повідомленні.
У чому звинувачують Тупицького на цей раз
Одіозного екссуддю обвинувачують у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України. Щоб притягнути Тупицького до відповідальності, спершу потрібно екстрадувати його в Україну.
Колишній суддя вже є в міжнародному розшуку
27 травня Тупицького оголосили у міжнародний розшук. Таке рішення схвалив Подільський суд Києва. Все тому, що ексчиновник не приходив на засідання суду, а 17 березня взагалі незаконно виїхав з України.
Слідство встановило, що ексглава Конституційного Суду незаконно перетнув кордон на пропускному пункті "Косино" у Закарпатській області. Зараз він перебуває на території Австрії.
Скандал довкола Тупицького: головне
- Колишнього суддю звинувачують у підкупі свідка у справі про незаконне заволодіння активами Зуївського енергомеханічного заводу.
- У березні 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ про скасування призначення суддями КСУ Тупицького та Олександра Касмініна.
- Верховний Суд визнав цей указ протиправним, а Офіс Президента у відповідь подав апеляцію.
- Згодом на місця звільнених суддів президент призначив Олександра Петришина та Оксану Грищук. Однак КСУ відмовився приводити їх до присяги, бо вважав указ про скасування призначення Тупицького і Касмініна незаконним.
- У грудні 2021 року Тупицький потрапив під санкції США через хабарництво.
- Наприкінці року КСУ виплатив Тупицькому понад 900 тисяч гривень "недоотриманих під час карантину". Крім того, суддя постійно отримував зарплату, хоч і був відсторонений з посади.
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