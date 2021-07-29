Журналисты 24 канала пообщались с Мартой, менеджером одной из украинских туристических компаний, впрочем, сделали это якобы туристы. Она заверила, что у туристов "все довольно спокойно".
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Украинская туркомпания рассказывает, что "паника в Украине"
Менеджер компании рассказала, что у них много туристов в разных курортных городах Турции. Она также добавляет, что якобы "паника в Украине, а в Турции у туристов все довольно спокойно".
Эвакуации туристов нет пока. Мы располагаем информацией из всех курортов, ведь там сейчас туристы,
– объясняет Марта.
Люди не выходили из гостиниц, был плохой запах, – Марта о начале пожаров
Марта рассказала, что поддерживает общение с туристами. Они имели вчера (говорится о 27 июля – 24 канал) вылет в 15 часов. Тогда все только начиналось.
"В тот день жара была сильная. Также бушевал сильный ветер. В отеле выключили свет", – рассказала менеджер.
Говорит, что включили генератор. Поэтому не работали кондиционеры.
По словам менеджера тогда "все сидели в номерах. Никого не было ни на барах, ни на территории. В номерах не убирали, только собирали пепел".
Очень плохой запах. Но это не пошло на отели. Больше по селам,
– вспомнила женщина.
Туристы видели, как самолеты все время тушили пожары.
Что сейчас происходит в Турции
Марта рассказала, что:
- уже туристы начали писать о ситуации;
- но на курортах ажиотажа и эвакуации нет.
Говорят, что трудно дышать и летает пепел по территории отеля, но больше всего сосредоточено в селах, где местные живут,
– уверяет представитель компании.
Добавила, что у нее туристы недалеко от Сиде. Она спросила, все ли у них хорошо.
"Отписали об отеле, что им все нравится. За пожары не знают", – уверяет Марта.
Коротко о лесных пожарах в Турции
- Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции. 28 июля огонь приближался к курортному городу Анталия.
- В частности, задымленный район Манавгат и город Сиде. В результате пожара 3 граждан Турции погибли, а еще более сотни – пострадали.
- В МИД Украины заверили, что пострадавших среди украинских туристов нет.
- 29 июля пожары приблизились вплотную к курортным Мармарису и Бодруму. Там эвакуировали людей из нескольких отелей.
- 29 июля украинка, которая вернулась из Турции, рассказала, что в отеле пепел и ужасный запах гари. Женщина отдыхала в городе Сиде.
- Консул Украины в Турции рассказал, что в Турции 100 тысяч украинских туристов.