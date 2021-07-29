Журналісти 24 каналу поспілкуватись з Мартою, менеджеркою однієї з українських туристичних компаній, втім зробили це буцімто туристи. Вона запевнила, що у туристів "все доволі спокійно".
До теми Наче в пеклі: відео жахливої пожежі у Туреччині
Українська туркомпанія розповідає, що "паніка в Україні"
Менеджерка компанії розповіла, що у них багато туристів у різних курортних містах Туреччини. Вона також додає, що нібито "паніка в Україні, а в Туреччині в туристів все доволі спокійно".
Евакуації туристів немає наразі. Ми маємо інформацію з усіх курортів, адже там зараз є туристи,
– пояснює Марта.
Люди не виходили з готелів, був поганий запах, – Марта про початок пожеж
Марта розповіла, що підтримує спілкування з туристами. Вони мали вчора (мовиться про 27 липня – 24 канал) виліт в 15 годині. Тоді все тільки починалось.
"У той день спека була сильна. Також вирував сильний вітер. В готелі виключили світло" – розповіла менеджерка.
Каже, що увімкнули генератор. Тому не працювали кондиціонери.
За словами менеджерки тоді "всі сиділи в номерах. Нікого не було ні на барах, ні на території. В номерах не прибирали, тільки збирали попіл".
Дуже поганий запах. Але це не пішло на готелі. Більше по селах,
– пригадала жінка.
Туристи бачили, як літаки увесь час гасили пожежі.
Що наразі відбувається в Туреччині
Марта розповіла, що:
- вже туристи почали писати про ситуацію;
- але на курортах ажіотажу і евакуації немає.
Говорять, що важко дихати і літає попіл по території готелю, але більше все зосереджено у селах, де місцеві живуть,
– запевняє представниця компанії.
Додала, що у неї туристи недалеко від Сіде. Вона запитала, чи все в них добре.
"Відписали про готель, що їм все подобається. За пожежі не знають", – запевняє Марта.
Коротко про лісові пожежі в Туреччині
- Масштабні лісові пожежі спалахнули в Туреччині. 28 липня вогонь наближався до курортного міста Анталія.
- Зокрема, задимлений район Манавґат та місто Сіде. Внаслідок пожежі 3 громадян Туреччини загинули, а ще понад сотня – постраждали.
- У МЗС України запевнили, що потерпілих серед українських туристів немає.
- 29 липня пожежі дістались впритул до курортних Мармариса та Бодрума. Там евакуювали людей з кількох готелей.
- 29 липня українка, яка повернулась з Туреччини розповіла, що у готелі попіл та жахливий запах горілого. Жінка відпочивала у місті Сіде.
- Консул України в Туреччині розповів, що в Туреччині 100 тисяч українських туристів.