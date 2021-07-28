В Турции масштабные лесные пожары: огонь добрался до Анталии – фото, видео
Источник:Anadolu Agency
В Турции 28 июля бушуют мощные лесные пожары. Огонь охватил Манагавт – район курортной Анталии. Людей срочно эвакуируют.
Пожар вспыхнул в лесной зоне в окрестностях Еникоя. Причина возгорания неизвестна.
Читайте также Машины плывут по улицам: черноморское побережье Турции накрыло мощное наводнение
Огонь очень быстро распространяется
Пламя быстро распространяется из-за ветра. Кроме пожарных Анталии, привлекли группы спасателей из соседних городов.
Смотрите видео, как в Анталии бушует пожар:
Людей эвакуируют
Тех, кто был дома во время пожара в округе Калемлер-Махалези Азизлер эвакуировали из района, посадив в транспортные средства. Губернатор Манавгата предупредил, что огонь движется к населенным пунктам. Из-за пожара также вывезли людей в микрорайонах Эвренсеки, Калемлер и Еникой.
Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирри вскоре прибудет в регион.
Эвакуация людей / Фото Anadolu Agency
Животные погибают
Отметили, что огонь повредил некоторые дома. Кроме того, лесной пожар уносит жизни многих животных.
Чтобы погасить огонь, привлекли 2 самолета, 15 вертолетов, 6 бульдозеров и 106 пожарных машин.Обратите внимание! От пожаров страдает не только Турция. В Греции также горят леса. Так, накануне пожар вспыхнул в районе Стамати в столичном округе Аттика. Огонь движется в направлении Афин.