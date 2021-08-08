В Турции перевернулся пассажирский автобус: десятки погибших и раненых – фото

8 августа 2021 , 11:23
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Источник:

Anadolu

В турецкой провинции Балыкесир пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП на месте происшествия погибли 11 человек, еще трое – умерли в больнице.

Жуткий инцидент произошел около 4:40 утра в воскресенье, 8 августа. Транспорт попал в дорожно-транспортное происшествие, двигаясь по направлению Балыкесир – Мармара.

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Перевернулся пассажирский автобус

Автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся.

  • В результате ДТП 11 человек погибли на месте, а еще трое – умерли в больнице.
  • Еще 18 человек получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Вдруг правоохранители расследуют все детали инцидента.


В Турции перевернулся пассажирский автобус / Фото Anadolu

Автор: Олег Васьків