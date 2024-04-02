Праздновал победу на выборах: в Турции погиб оппозиционный политик, когда обвалился балкон
Источник:Genccivril Gazetesi
Заместитель главы отделения оппозиционной партии Турции Мехмет Палаз присутствовал на праздновании победы на выборах Кадика Татыка. Тогда слишком много людей собрались на балконе, из-за чего он обвалился.
На этом балконе был и Мехмет Палаз. К сожалению, медикам не удалось его спасти. Он умер в больнице.
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Что известно об инциденте
Произошло это накануне. В районе Тавас города Денизли после того, как кандидат на пост мэра от Республиканской народной партии Кадир Татик победил на выборах по неофициальным результатам, перед зданием на улице Ени Махалле Караогланоглу собрались многие члены партии. Все они хотели отпраздновать победу на выборах.
Также немало людей поднялись к партийному зданию. Один из балконов не выдержал давления и веса. Поэтому, он обвалился вместе с людьми, которые находились в этот момент на нем.
Балкон с Мехметом Палазом упал: смотрите видео
В результате обвала балкона пострадали 8 человек. У трех из них были серьезные травмы. Среди раненых был 60-летний заместитель главы районного совета Мехмет Палаз. У него были ранения головы. Политика отправили в университетскую больницу Памуккале. Впрочем, к сожалению, он умер утром 1 апреля.
Политика похоронили
- Известно, что родные погибшего Мехмета Палаза забрали его тело из морга судебно-медицинской экспертизы и привезли в Тавас. Церемонию прощания провели в центральной мечети Местанага города Тавас после послеобеденной молитвы.
- Во время церемонии присутствовали заместитель мэра Денизли Шереф Арпачи, Бюлент Нури Чавушоглу, который по неофициальным результатам был избран мэром Денизли, Али Риза Эртемур, который был избран мэром Памуккале, Кадир Татик, который был избран мэром Таваса, глава провинции Денизли Али Осман Хорзум, члены партии и родственники политика.
- Тело погибшего Мехмета Палаза, покрыто турецкими флагами и флагами Республиканской народной партии, после заупокойной молитвы отправили в последний путь на кладбище Тавас в Орта Махалле.
- Председатель правления Республиканской народной партии Озгюр Озель и мэр Меркезефенди Шениз Доган также прислали венки на похороны Палаза и выразили свои соболезнования семье.