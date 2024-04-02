Праздновал победу на выборах: в Турции погиб оппозиционный политик, когда обвалился балкон

Заместитель главы отделения оппозиционной партии Турции Мехмет Палаз присутствовал на праздновании победы на выборах Кадика Татыка. Тогда слишком много людей собрались на балконе, из-за чего он обвалился.

На этом балконе был и Мехмет Палаз. К сожалению, медикам не удалось его спасти. Он умер в больнице.

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Что известно об инциденте

Произошло это накануне. В районе Тавас города Денизли после того, как кандидат на пост мэра от Республиканской народной партии Кадир Татик победил на выборах по неофициальным результатам, перед зданием на улице Ени Махалле Караогланоглу собрались многие члены партии. Все они хотели отпраздновать победу на выборах.

Также немало людей поднялись к партийному зданию. Один из балконов не выдержал давления и веса. Поэтому, он обвалился вместе с людьми, которые находились в этот момент на нем.

Балкон с Мехметом Палазом упал: смотрите видео

В результате обвала балкона пострадали 8 человек. У трех из них были серьезные травмы. Среди раненых был 60-летний заместитель главы районного совета Мехмет Палаз. У него были ранения головы. Политика отправили в университетскую больницу Памуккале. Впрочем, к сожалению, он умер утром 1 апреля.

Политика похоронили