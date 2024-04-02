На цьому балконі був і Мехмет Палаз. На жаль, медикам не вдалося його врятувати. Він помер у лікарні.

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Що відомо про інцидент

Сталося це напередодні. У районі Тавас міста Денізлі після того, як кандидат на посаду мера від Республіканської народної партії Кадір Татик переміг на виборах за неофіційними результатами, перед будівлею на вулиці Єні Махалле Караогланоглу зібралися багато членів партії. Всі вони хотіли відсвяткувати перемогу на виборах.

Також чимало людей піднялися до партійної будівлі. Один з балконів не витримав тиску та ваги. Тож, він обвалився разом з людьми, які перебували у цей момент на ньому.

Балкон з Мехметом Палазом упав: дивіться відео

Внаслідок обвалу балкона постраждали 8 людей. У трьох із них були серйозні травми. Серед поранених був 60-річний заступник глави районної ради Мехмет Палаз. У нього були поранення голови. Політика відправили до університетської лікарні Памуккале. Втім, на жаль, він помер зранку 1 квітня.

Політика поховали