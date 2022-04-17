В Турции раскритиковали ООН и систему международной безопасности из-за войны в Украине

Глава МИД Турции раскритиковал систему международной безопасности. Политик заявил, что полномасштабная война, которую Россия начала против Украины, показала необходимость такого процесса.

Соответствующую информацию Мевлют Чавушоглу озвучил, выступая в турецком Синопе, 17 апреля. Это случилось на 53-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Турция призвала реформировать систему безопасности мира

Мы видим это на примере Украины, видели это на примере пандемии коронавируса. Необходимы реформы (системы безопасности – 24 канал), но Турция не будет сидеть сложа руки, ждать, когда они произойдут,

– заверил политик.

Чавушоглу добавил, что его страна поддерживает территориальную целостность всех соседей.

Кстати, министр национальной обороны страны Хулуси Акар заявил, что турецкие корабли, предназначенные для эвакуации граждан Турции и мирных жителей Украины, готовы взять на борт груз гуманитарной помощи.

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