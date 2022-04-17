Відповідну інформацію Мевлют Чавушоглу озвучив, виступаючи в турецькому місті Синопі, 17 квітня. Тобто на 53 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Туреччина закликала реформувати систему безпеки світу

Ми бачимо це на прикладі України, бачили це на прикладі пандемії коронавірусу. Необхідні реформи (системи безпеки – 24 канал), але Туреччина не буде сидіти склавши руки, чекати, коли вони відбудуться,

– запевнив політик.

Чавушоглу додав, що його країна підтримує територіальну цілісність всіх своїх сусідів.