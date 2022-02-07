В Турции в результате обвала снегом навеса горнолыжного центра пострадали люди

В турецкой Анталии снег обрушил навес одного из туристических объектов. В результате инцидента пострадали 8 человек.

Инцидент случился в горнолыжном центре "Саликент", расположенном в массиве Бейдаглары.

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Восемь пострадавших из-под завалов и снега вытащили жандармы, сотрудники объекта и туристы. Впоследствии отдыхающих доставили вертолетом в больницу Университета Акдениз.

В горнолыжный центр прибыли и бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС.

Снегопад парализовал аэропорт Стамбула

Снегопад в Турции парализовал самый загруженный аэропорт Европы.

На Аэродроме у Стамбула под снегом обрушилась крыша одного из грузовых терминалов.

Его закрыли, а сотни людей так и не смогли попасть в место назначения.

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