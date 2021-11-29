В Турции ураганный ветер повалил часовую башню: жуткое видео

29 ноября 2021 , 18:25
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Источник:

NTV

Турцию накрыла сильная непогода. Из-за ураганного ветра в Стамбуле случился жуткий инцидент. Стихия сдвинула там часовую башню.

Это произошло 29 ноября в стамбульском районе Чаталджа. Перевернутая часовая башня мгновенно разлетелась на куски.

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Чудом никто не пострадал

Очевидцы распространяют кадры падения в соцсетях. К счастью, пострадавших в результате этого страшного случая нет, ведь на момент инцидента рядом было безлюдно. Именно это и позволило предотвратить возможную беду.

Часовая башня упала в Стамбуле: смотрите видео

Ураган бушует в Турции: что известно

  • Почти по всей Турции 29 ноября пронесся ураганный ветер. Стихия разгулялась, в частности, в Стамбуле. Ураган сносил крыши, валил деревья и светофоры прямо на автомобили.
  • На побережье города образовались огромные волны. По информации местных метеорологов, в районе Бейликдюзю скорость ветра достигла 129 километров в час.
  • В районе Эсеньюрт, в Стамбуле, ураган повалил одну из крыш. Этот жуткий инцидент унес жизни 2 человек. Всего жертвами стихии стали 4 человека, еще 9 – получили травмы.
Автор: Ірина Буртик