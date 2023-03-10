Турция запретила транзит в Россию санкционных товаров через территорию страны, – Bloomberg

В Анкаре приняли решение о запрете транзита подсанкционных товаров через территорию Турции в города страны-террориста – то есть России. Очевидно, эта инициатива повлияет на экономику вражеского государства.

Решение о блокировании транзита товаров, подпадающих под санкции Евросоюза и США, начало действовать 1 марта 2023 года. Вместе с тем, начали появляться сообщения о том, что якобы об этой инициативе не предупредили заранее.

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Детали блокировки Турцией отправки товаров в Россию

Отметим, что об этом рассказали в издании Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника, захотевшего остаться анонимным.

Система оформления грузов в Турции просто перестала работать (отправка товаров в Россию блокируется – 24 Канал),

– также пожаловалась россиянка Екатерина Лазуткина, являющаяся соучредителем одной из московских компаний.

Кроме того, журналисты вспомнили, что Турция "стала убежищем для российского богатства" благодаря тесным взаимоотношениям между Владимиром Путиным и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Собственно, речь идет о том, что экспорт Турции в Россию вырос до 9,3 миллиарда долларов в 2022 году по сравнению с показателем в 5,8 миллиарда долларов годом ранее. Очевидно, в частности это очень не понравилось Вашингтону и Европе, поэтому они начали давить на Анкару.

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