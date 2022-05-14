Турция и Финляндия проведут переговоры во время встречи НАТО в Берлине

Финляндия и Швеция выразили желание присоединиться к НАТО, что негативно оценили в Турции. Главы МИД Финляндии и Турции решили встретиться, чтобы прояснить все вопросы вступления скандинавской страны в НАТО.

Турецкий министр раскритиковал политику Финляндии и Швеции относительно курдов

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил о встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Свое заявление Хаависто сделал перед неформальной встречей с главами ведомств стран НАТО в Берлине.

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"Я уверен, что мы найдем решение", – сказал Хаависто и добавил, что он 13 мая разговаривал по телефону со своим "хорошим коллегой" министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Глава турецкого МИД Чавушоглу, который также находится в Берлине, раскритиковал политику Финляндии и Швеции относительно поддержки Рабочей партии Курдистана.

"Проблема в том, что эти две страны открыто поддерживают РПК и YPG и взаимодействуют с ними. Это террористические организации, которые ежедневно нападают на наши войска. Поэтому неприемлемо и возмутительно, что наши друзья и союзники поддерживают эту террористическую организацию", – заявил Чавушоглу.

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