Турция ищет замену российским комплексам С-400
Источник:Son Dakika
В Турции заявили о поиске альтернативы российским комплексам С-400. Переговоры по поставкам систем ПВО ведут с Францией и Италией.
С-400 для Турции не вариант, а необходимость. Об этом рассказал министр обороны страны Хулуси Акар.
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Однако министр констатировал, что государство открыто к альтернативам.
Сейчас мы ведем переговоры с Францией и Италией относительно других систем обороны... Конечно, мы можем найти решение и получить эти оборонные системы,
– добавил Акар
Споры из-за поставок Турции С-400
- В 2017 году Турция и Россия договорились о поставках систем С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.
- Анкара в 2019 году получила системы. Турецкие силы испытали возможности С-400 на военных самолетах, которые закупили ранее у США.
- В то же время Америка подчеркнула, что такие действия – угроза для НАТО. США угрожали ввести санкции против Турции. Поскольку страна не обращала на это внимания, ее исключили из программы самых современных самолетов F-35.
- Впоследствии Вашингтон таки ввел санкции против оборонпрома Турции.
Когда Россия напала на Украину, США снова поговорили с Турцией о С-400. Обсудили возможность отправки в Украину закупленных российских систем.
В Анкаре ответили, что перед тем, как поднимать эту тему, страна должна получить без каких-либо условий истребители F-35 и системы ПВО Patriot.
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