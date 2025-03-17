Поставит Кремль в странное положение: Турция может выбить у России важный аргумент

Турция может направить миротворцев в Украину, что поставит Россию в странное положение. Поскольку Анкара поддерживает связи с Москвой, но при этом является страной-членом НАТО, а россияне против привлечения этих государств к миротворческому процессу.

Для России это может стать настоящей дилеммой, поскольку ей будет трудно найти аргументы против присутствия турецких миротворцев на линии разграничения. Как пояснил 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, Турция может также участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

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Как Турция может поставить Россию в странное положение

Турция имеет уникальное стратегическое положение. С одной стороны, это экономический партнер России, страна, с которой Москва постоянно поддерживает контакты, несмотря на определенное охлаждение отношений после сбития российского самолета на турецкой территории. Россия даже продает Турции оружие (противовоздушные системы С-400), что вызвало определенные скандалы в НАТО. С другой – Анкара является членом Североатлантического альянса.

24 ноября 2015 года турецкие истребители F-16 после десяти предупреждений уничтожили российский военный самолет, который вторгся в воздушное пространство страны, якобы тот "заблудился".

Сейчас активно обсуждается возможность размещения миротворцев в Украине. Например, Великобритания заявила, что готова прислать до 10 000 военных на длительный срок. Однако и Турция может присоединиться к этому процессу, что поставит Россию в странное положение. Россияне категорически против участия стран НАТО в миротворческом процессе.

Хотя Турция считает себя европейской страной, большая часть ее территории расположена в Азии, и поэтому возможность участия турецких миротворцев в конфликте создает для России определенную дилемму.

Может случиться так, что у России не будет просто аргументов относительно турецких миротворцев,

– отметил Игорь Рейтерович.

Для Украины это может быть приемлемым вариантом, ведь турецкие миротворцы могут взять на себя часть контроля на линии разграничения. Кроме того, Анкара может активно принять участие в восстановлении Украины после войны. Многие турецкие компании уже работают в нашем государстве. Вероятно, они уже готовятся к привлечению в процесс восстановления страны.

К слову, эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что Турция может способствовать в производстве "Байрактаров", восстановлении флота и лоббировании вступления Украины в НАТО.