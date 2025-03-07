Путин уже проигрывал Эрдогану: в России боятся, что Турция отправит миротворцев в Украину

В Турции готовы рассмотреть возможность отправки своих военных группировок в Украину. Речь идет о миротворческой миссии после вероятного завершения российско-украинской войны для того, чтобы контролировать соблюдение правил соглашения.

Эксперт по украинско-арабским отношениям и главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин очень боится присутствия иностранных миротворцев на территории Украины. Диктатор понимает, что войска Турции или других европейских стран, в случае повторного нападения России, могут отреагировать на агрессию.

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"Это невыгодно Путину, ведь ему всегда нужны соглашения, которые потом с легкостью можно нарушить. А с Турцией это будет сделать сложнее, ведь диктатор до смерти боится Реджепа Эрдогана", – сказал он.

На каком уровне отношения Турции и России

Мохаммад Фараджаллах подчеркнул, что присутствие любых миротворцев на территории Украины пойдет на пользу, чтобы сохранять вероятный мир.

Очень важно, что президент Турции заявлял, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства. По мнению эксперта по украинско-арабским отношениям, это гораздо важнее, чем сообщения о встречах турецких и российских представителей.

Позиция Турции по отношению к России не меняется. Отношения между этими странами всегда были и будут враждебными. Никто не смог обыграть Путина так, как Эрдоган, в частности он согласовал вступление Финляндии и Швеции в НАТО и способствовал вытеснению российских войск из Сирии,

– отметил Мохаммад Фараджаллах.

Он считает, что турецкие власти держат своих врагов очень близко, чтобы иметь на них влияние.

Россия неоднократно проигрывала войны и противостояния, в которых была заинтересована Турция. Говорится о Кавказе, Сирии или Ливии.

Очень ценно, что Реджеп Эрдоган придерживается собственных убеждений. Демонстрация солидарности с Украиной в тот момент, когда главный партнер (США – 24 Канал) уходит, говорит о многом. Турция храбрая страна, а позиция ее неизменна,

– отметил эксперт по украинско-арабским отношениям.

Он добавил, что, несмотря на потребность Турции в деньгах США, там не изменили собственных ценностей.

Отметим, в Минобороны Турции отметили, что поддерживают инициативы, направленные на мир и стабильность в регионе, в частности восстановление Украины. Окончательное решение об участии в миротворческой миссии турецкие власти будут принимать после консультаций с заинтересованными сторонами.