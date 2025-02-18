Турция нанесла серьезные удары по России: какую роль она может сыграть в мирном урегулировании

Владимир Зеленский 18 февраля прибыл с визитом в Турцию и встретился с президентом страны. На фоне переговоров США и России в Эр-Рияде, общение президента Украины и Реджепа Эрдогана может иметь дальнейшие последствия.

Об этом 24 Каналу рассказала политический аналитик и российский оппозиционер Ольга Курносова, отметив, какие именно гарантии безопасности Киеву могла бы предоставить Анкара. Также Зеленский отметил, что планирует обсудить с Эрдоганом, в частности вопрос решения конфликта России и Украины дипломатическим путем.

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Почему Зеленский встретился с Эрдоганом

Курносова отметила, что Анкара в последнее время сыграла важную роль в нескольких конфликтах, затрагивающих интересы России.

Карабахский конфликт, который длился долгие годы, при серьёзном посредничестве Турции завершился тем, что Азербайджан вернул все свои территории. Это, по ее мнению, произошло несмотря на то, что Россия якобы поддерживала Армению.

Также Россия годами поддерживала режим Башара Асада в Сирии, однако там произошел переворот опять же при поддержке Турции, и Асад потерял власть и уехал в Москву.

Вот и получается, что Турция нанесла сильнейшие удары по зонам влияния России за последний год. Поэтому можно сделать вывод, почему Зеленский встречается с Эрдоганом,

– подчеркнула российская оппозиционерка.

Зеленский считает, если Турция сможет предоставить Украине необходимые гарантии безопасности, то она могла бы быть привлечена к процессу защиты от повторной российской агрессии.

"Турция имеет довольно серьезную армию. Зеленский, возможно, имел в виду, что в случае прекращения огня в Украине, турецкие миротворцы могли взять участие в международном военном контингенте, который будет находиться в демилитаризованной зоне", – предположила Ольга Курносова.

К слову, Реджеп Эрдоган после переговоров с президентом Украины заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и отметил, что Анкара не может от нее отказаться. Поэтому, по его словам, нужно, чтобы "как можно скорее был установлен мир".

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предположил, что Украина может не сохранить свою территориальную целостность.