Турция обнаружила еще одну мину в Черном море, теперь у границы с Болгарией
Источник:твиттер Департамента нацобороны Турции
На днях в проливе Босфор обнаружили российскую мину. Теперь Департамент национальной обороны Турции обнаружил еще одну мину в Черном море, но уже у границы с Болгарией.
Мину обнаружили на морском побережье Инеада в провинции Кыркларелли. Это примерно в 5 километрах южнее реки Мутлудери, которая образует границу с Болгарией.
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На неожиданную находку натолкнулись утром 28 марта. На место вызова прибыли группа подводной обороны, которая пытается нейтрализовать опасный боеприпас.
28 марта с утра на морском побережье Инеада, недалеко от границы Болгарии, была обнаружена мина. Группы подводной обороны (SAS) в регионе быстро перевели на место инцидента. Мина, о которой идет речь, была защищена командами SAS, было начато вмешательство для ее нейтрализации,
– говорится в сообщении.
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