В Турции вспыхнул мощный пожар на химическом заводе: жуткие фото и видео

28 ноября в Турции произошел пожар на химическом заводе. Он расположен в Памуккале в провинции Денизли.

На место уже выехали спасатели. Есть ли жертвы и пострадавшие – пока неизвестно.

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В Турции произошел мощный пожар

Как стало известно, пожар начался на химическом заводе в Памуккале. На заводе время от времени раздаются взрывы.

Работников предприятия удалось эвакуировать. По предварительной информации, пострадавших нет.

В район, где случилось происшествие, направили много пожарных бригад. Они пытаются предотвратить распространение огня. Причина пожара неизвестна.

В Турции 28 ноября произошел мощный пожар: смотрите видео

Что происходит на месте происшествия / фото AKŞAM

Взрывы и пожары в Турции: последние новости

В туристической части Стамбула 13 ноября раздался взрыв. В результате этого известно о 81 раненом человеке и 6 погибших.

Также в Стамбуле 15 ноября взорвался заминированный автомобиль. Известно о 4 пострадавших. Огонь повредил здание и банкомат.

Кроме того, 16 ноября в Стамбуле произошел взрыв. В результате этого пострадали около 10 человек.

Местные СМИ сообщали, что взрыв произошел в газовом ящике перед одной из квартир жилого дома, после чего возник огонь. Пожар распространился на другие квартиры.

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