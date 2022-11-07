Турция предлагает продлить действие зерновой сделки еще на год

Турция предложила продлить срок действия зернового соглашения еще на год. Летом ее подписали всего на четыре месяца.

Турция предлагает, чтобы зерновое соглашение продлили до ноября 2023 года. Об этом заявил министр обороны Хулуси Акар.

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Турция официально предложила продлить срок действия зернового соглашения

Срок действия соглашения, которое заключили летом, истекает 22 ноября 2022 года.

Мы сказали, что конфликт отдельно, гуманитарные условия отдельно. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год,

– заявил министр обороны.

Отметим, что в Кремле пока не дают никаких прогнозов по поводу будущего зернового соглашения. В России также не говорят, готовы они ее продолжать или выйдут из нее.