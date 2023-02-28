Усидеть на двух стульях: поставит ли Турция точку в отношениях с Россией

Турция продолжает свои подпольные заигрывания с Россией и очень погрязла в геополитических играх с другими странами. Ждать каких-либо изменений напрямую от Реджепа Эрдогана не стоит.

Об этом в эфире 24 Канала отметил востоковед из Германии Михаил Якубович. Он подчеркнул, что в дальнейшем многое будет зависеть от Запада.

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Эрдоган – заложник своего статуса

Несмотря на санкции и свою поддержку Украины, Турция продолжает играть в подпольные игры с Россией. Турецкие самолеты до сих пор перевозят российских туристов и не только. Страна напрямую вовлечена в экспорт каких-то подсанкционных вещей, не без ведома Эрдогана. Сам же президент Турции стал заложником своего статуса, считает Михаил Якубович.

"Ему придется многое объяснять, в частности, западным партнерам. Например, строят атомную электростанцию. И Эрдогану, очевидно, будет не до санкций против "Росатома", который это будет вводить", – привел конкретный пример эксперт.

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Пытаясь усидеть на нескольких стульях одновременно, Турция увязла в своих геополитических играх.

Сейчас Турция пытается улучшить отношения с Арменией, продолжая свой альянс с Азербайджаном. Ждать каких-либо изменений от Эрдогана – нет. Очевидно, он выйдет с тем же самым снова. Другой вопрос – насколько ему дальше будут доверять,

– отметил Якубович.

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По последним данным, выборы в Турции состоятся в мае 2023 года и вряд ли турецкий народ изберет кого-нибудь другого, отметил востоковед. Впрочем, продолжит ли Эрдоган свои дела с Россией – это будет зависеть от Запада.

"Эрдогану с теми доходами и бонусами, которые он имеет от России, придется выставлять счет Западу. А что мы будем с вами иметь? Например, когда он строит газовый хаб. Туда можно загнать российский газ, так же туркменский газ через Азербайджан, но там надо расширять трубы и так далее. Сейчас об этом газовом хабе они отложили с Россией переговоры. Хотя, очевидно, идут вокруг этого какие-то разговоры", – поделился Михаил Якубович.

Что может повлиять на Турцию

Давление Запада и НАТО, усиление военного сотрудничества и прекращение военных контрактов – назвал конкретные действия эксперт.

"Наконец-то добиться вытеснения того же "Росатома" как минимум из Турции, как максимум еще и из Венгрии. Потому что эти энергетические вещи между собой связаны и там большие деньги, большие счета, большие контракты", – добавил он.

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