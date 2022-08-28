Турция пропустила российский корабль с ракетными комплексами С-300 к Черному морю

После полномасштабного вторжения россии в Украину Турция закрыла Босфор для российских военных кораблей. Но журналисты обнаружили, что россия смогла перевезти ракетные комплексы С-300.

россия не может перебрасывать свои военные корабли из Средиземного моря в Черное море, потому что Турция закрыла свои проливы для военных кораблей. Однако россия смогла перекинуть через эти проливы передовые системы вооружений, такие как ракеты С-300.

Читайте также Греция задействовала российскую ПВО С-300 для преследования турецких истребителей, – СМИ

Закрытие Босфора для прохода военных кораблей помешало россии усилить свои военно-морские силы против Украины. Но торговые суда могут проходить, чем и пользуется страна-агрессор.

Оккупанты перевезли ракетные комплексы С-300 гражданским судном

В двадцатых числах августа ночью через пролив Босфор в Турции проскользнул российский грузовой корабль Sparta II. Узкий пролив – единственный водный путь, соединяющий Средиземное море с Черным морем.

Пунктом назначения "Спарты II" был Новороссийск, русский порт и крупная военно-морская база недалеко от керченского моста.

Корабль загружали в Сирии

Предполагается, что корабль отплыл из Тартуса в Сирию, где на причале собрали С-300. Он вышел в рейс 20 августа и в ночь с 24 на 25 августа прошел Босфор. Постояв на якоре у российского побережья, 27 августа судно вошло в Новороссийск.

Предполагается, что корабль принадлежит "Оборонлогистике", контролирующему минобороны россии. Корабль специально добавили в список санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Дело в том, что хотя это гражданский экипаж, он часто перевозит военный груз.

Перенос мощной ПВО из Сирии в Черное море может иметь большое значение. В частности, это означает, что россия усиливает оборону Крыма и временно оккупированных территорий Юга. В то же время, это ослабляет силы россии и режима Асада в Сирии.

К теме – российский С-300 неожиданно самоликвидировался: смотрите видео