росія не може перекидати свої військові кораблі із Середземного моря до Чорного моря, тому що Туреччина закрила свої протоки для військових кораблів. Проте Росія змогла перекинути цими протоками передові системи озброєнь, такі як ракети С-300.

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Закриття Босфору для проходу військових кораблів завадило росії посилити свої військово-морські сили проти України. Але торгові судна можуть проходити, чим і користується країна-агресорка.

Окупанти перевезли ракетні комплекси С-300 цивільним судном

У двадцятих числа серпня вночі через протоку Босфор у Туреччині прослизнув російський вантажний корабель Sparta II. Вузька протока – єдиний водний шлях, який з'єднує Середземне море з Чорним морем.

Пунктом призначення "Спарти II" був Новоросійськ, російський порт і велика військово-морська база неподалік керченського мосту.

Корабель завантажували у Сирії

Передбачається, що корабель відплив із Тартуса до Сирії, де на причалі зібрали С-300. Він вийшов у рейс 20 серпня і в ніч із 24 на 25 серпня пройшов Босфор. Постоявши на якорі біля російського узбережжя, 27 серпня судно увійшло до Новоросійська.

Передбачається, що корабель належить "Оборонлогістиці", яке контролює міноборони росії. Корабель спеціально додали до списку санкцій Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Річ у тім, що хоч це цивільний екіпаж, проте він часто перевозить військовий вантаж.

Перенесення потужної ППО із Сирії до Чорного моря може мати велике значення. Зокрема це означає, що росія посилює оборону Криму та тимчасово окупованих територій Півдня. Водночас це послаблює сили росії та режиму Асада у Сирії.

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