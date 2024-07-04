Турция провела в нескольких районах на севере Ирака антитеррористическую операцию
Источник:Минобороны Турции
Турецкие военные провели воздушную операцию на севере Ирака. В ходе нее уничтожили 37 объектов курдских боевиков, в частности, укрытия и склады.
Операцию провели в районах Метина, Гара, Хакурк, Кандил и Асос на севере Ирака.
Смотрите также Из-за убийства солдат: в Турции заявили о нанесении ударов по Сирии и Ираку
Турция провела операцию в Ираке
Наша авиация уничтожила логова террористов,
– заявили в Минобороны Турции.
Также отметили, что было уничтожено 37 объектов террористов, которые состояли из пещер, укрытий, складов и объектов, которые использовала террористическая организация.
Многие террористы были нейтрализованы в результате воздушной операции,
– отметили в оборонном ведомстве.
Кроме того, добавили, что во время операции были приняты все меры предосторожности, чтобы не нанести вред невинным людям, дружественным подразделениям, историческим и культурным ценностям и окружающей среде.
В марте министр обороны Яшар Гюлер заявлял, что Турция готовится к "масштабной антитеррористической операции" на севере Ирака. По словам чиновника, цель – создание "коридора безопасности" глубиной 30 – 40 километров вдоль границы Турции.