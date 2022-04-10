Турция создаст авиакомпанию для перевозки российских туристов, – СМИ
Источник:Интерфакс-Украина
Зрадонька пришла, откуда не ждали – Турция решила создать новую авиакомпанию. Она будет заниматься перевозкой российских туристов на турецкие курорты.
Авиакомпания будет базироваться в аэропорту Анталии, а рейсы будут выполняться только из России на курорты Турции, пишет газета Sabah.
Обратите внимание Турция обещает не впускать военные корабли России в Черное море до полного завершения войны
Турция создаст авиакомпанию для российских туристов
Сейчас власти Турции утвердили трехэтапную "дорожную карту" по привлечению российских туристов в страну в условиях санкций.
Такое решение было принято на фоне военного конфликта между Россией и Украиной. Война, начатая РФ в Украине, привела к проблемам в туристическом секторе Турции, поэтому страна пошла на такой "прекрасный" поступок.
Минкультуры и туризма, Минтранс, а также Министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ, в частности речь идет о создании новой авиакомпании,
– говорится в сообщении.
По мнению властей, благодаря этой авиакомпании можно будет привлечь дополнительно миллион российских туристов. По их словам, это улучшит ситуацию в стране.
Что включает "дорожная карта" проекта
- кредиты под государственные гарантии для поддержки нескольких крупных принимающих компаний;
- создание новой авиакомпании, в которую будут привлечены самолеты без рисков вторичных санкций, а также страховых рисков;
- выделение 1,5 миллионов кресел на рейсах Turkish Airlines для "пакетных" туристов.
Обратите внимание – Посольство Турции возвращается в Киев: смотрите видео