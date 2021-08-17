Турция строит стену на границе с Ираном: при чем здесь Афганистан

17 августа 2021 , 12:01
Читати новину українською

Источник:

AFP

Правительство Турции обустроит 295-километровую стену на границе с Ираном. Так Анкара хочет уменьшить количество беженцев из Афганистана.

Сейчас стену сооружают на 5-километровом участке. Однако далее Турция хочет возвести ограждение протяженностью 295 километров.

К теме Их эвакуировали самолетом: граждане Афганистана попросили в Украине статус беженца

Кстати, ранее Турция возвела похожий забор на границе с Сирией.

Смотрите видео с кадрами стены на границе Турции и Ирана:

Афганские военные бегут в Узбекистан

Гражданские и военные Афганистана пешком идут в Узбекистан. Армейцы оставляют всю боевую технику на мосту и идут в страну через реку Амударью. Уже 158 афганцев незаконно попали в страну. Из-за этого генпрокуратура Узбекистана открыла уголовное дело.

В целом в течение 14 – 15 августа на территорию Узбекистана пытались попасть около 700 афганских военных.

Ситуация с беженцами из Афганистана

  • 15 августа боевики исламистской группировки "Талибан" захватили всю территорию Афганистана. Из-за жестокого режима люди начали бежать из страны.
  • В США заявили, что могут принять до 30 тысяч афганских беженцев. Их разместят на 2 военных базах в Техасе и Висконсине.
  • 17 августа Европейский Союз соберется на экстренное заседание по ситуации в Афганистане. Политики рассмотрят вопросы эвакуации своих граждан и предоставления убежища беженцам.
  • 9 граждан Афганистана попросили у Украины статус беженца.
Автор: Софія Мінджоса