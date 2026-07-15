Об этом сообщает турецкий телеканал Halk TV.

Почему именно обвиняют Нетаньяху?

Судебный вердикт вынесен по делу о перехвате израильскими военными гуманитарной флотилии Global Sumud, которая направлялась в Сектор Газа.

Помимо израильского премьера, в материалах дела фигурируют еще 34 должностных лица Израиля.

Им инкриминируются преступления против человечности, геноцид, незаконное лишение свободы, жестокое обращение, умышленное причинение телесных повреждений, ограбление и захват транспортного средства. Стамбульская прокуратура уже подготовила обвинительный акт, в котором требует для всех подозреваемых пожизненного лишения свободы.

Справка. В октябре 2025 года израильский флот перехватил большую флотилию из более чем 40 судов. Она направлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией – на борту одного из кораблей флотилии находилась шведская активистка Грета Тунберг.

Стоит отметить, что решение турецкого суда не влечет за собой автоматический международный розыск. Для этого страна должна пройти отдельную процедуру рассмотрения и получить одобрение со стороны Интерпола.

Напомним, в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта.

По версии суда, они были причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечности, в частности из-за лишения гражданского населения Сектора Газа жизненно необходимых ресурсов во время войны.