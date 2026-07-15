Про це повідомляє турецький телеканал Halk TV.

У чому саме звинувачують Нетаньягу?

Судовий вердикт винесли у справі про перехоплення ізраїльськими військовими гуманітарної флотилії Global Sumud, яка прямувала до Сектора Гази.

Окрім ізраїльського прем'єра, у матеріалах справи фігурують ще 34 посадовці Ізраїлю.

Їм інкримінують злочини проти людяності, геноцид, незаконне позбавлення волі, жорстоке поводження, умисне заподіяння тілесних ушкоджень, пограбування та захоплення транспортного засобу. Стамбульська прокуратура вже підготувала обвинувальний акт, у якому вимагає для всіх підозрюваних довічного позбавлення волі.

Довідка. У жовтні 2025 року ізраїльський флот перехопив велику флотилію з понад 40 суден. Вона прямувала до Сектору Гази з гуманітарною місією – на борту одного з кораблів флотилії перебувала шведська активістка Грета Тунберг.

Варто зазначити, що рішення турецького суду не запускає автоматичний міжнародний розшук. Для цього країна має пройти окрему процедуру розгляду та отримати схвалення з боку Інтерполу.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та тодішнього міністра оборони Йоава Галанта.

За версією суду, вони були причетними до воєнних злочинів і злочинів проти людяності, зокрема через позбавлення цивільного населення Сектора Гази життєво необхідних ресурсів під час війни.