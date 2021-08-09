Турция взяла под контроль почти все лесные пожары: пострадали сотни людей

В Турции в конце июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил ряд популярных курортов – борьба с ним продолжалась днем и ночью.

По состоянию на 10 августа экстренным службам удалось взять под контроль почти все очаги возгорания, кроме двух в провинции Мугла.

Читайте также Украинцы спасают от пожаров Грецию и Турцию: фото, видео

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемерли сообщил, что спасатели с конца июля погасили 234 пожара, которые бушевали в 47 провинциях.

За исключением пожаров в Миласе и Кейчегизе, все лесные пожары в нашей стране были взяты под контроль. "Герои леса" продолжают работать с большой преданностью с земли и воздуха в Миласе и Кейчегизе,

– добавил он.

Подробнее о пожарах в Турции

Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля.

В результате мощных возгораний погибли 8 турецких граждан.

Кроме этого, от пламени пострадали более 860 человек.

Турецкие территории, опустошенные пожарами, будут использоваться только для новых зеленых насаждений.