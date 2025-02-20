Не существует друзей в международной политике: каковы истинные интересы Турции в отношении Украины

Пока США и Россия говорили в Саудовской Аравии, Владимир Зеленский поехал в Турцию на встречу с Реджепом Эрдоганом. Поговаривают, что Анкара могла бы действительно помочь Украине и, возможно, даже переломить ход потенциальных переговоров, предоставить прочные гарантии безопасности, ведь она не боится России.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил 24 Каналу, почему на самом деле Турция заинтересована в долгосрочном мире и действительно ли можно доверять словам Эрдогана о том, что он уважает территориальную целостность нашей страны.

Важно Зеленский перечислил страны, от которых Украина ожидает гарантии безопасности

"Турция хочет ослабить Россию"

В международной политике не существует друзей, пока не подписаны конкретные соглашения, которые делают страны союзниками. С юридической точки зрения Турция не является союзником для Украины, тем более другом, поскольку Анкара имеет собственные интересы.

"Во многих моментах наши интересы совпадают. В частности, ослабление российского влияния в Черном море прописано в доктрине Великобритании, которая была принята еще до полномасштабного вторжения", – отметил Коваленко.

Обратите внимание! Президент Турции предложил свою страну как место для будущих переговоров Соединенных Штатов Америки, Украины и России.

Господство в Черном море является стратегическим интересом Турции. Соответственно российская аннексия Крыма нарушила видение Анкары по превращению Черного моря во внутреннее турецкое озеро. Во времена, когда Украина контролировала Крым, Турция была в сильной позиции, а Россия, аннексировав полуостров, поставила там ряд своих баз, что влияет как на НАТО, так и на Турцию с военной точки зрения.

США рассматривали именно Великобританию для существенного противовеса России в Черном море. Ведь у Вашингтона и Анкары все же есть стратегические разногласия. А Великобритания могла бы играть как на турецком, так и американском полях, интегрируясь с Украиной и размещая свои мощности,

– сказал руководитель Центра противодействия дезинформации.

По его словам, от выбивания черноморского флота страны-агрессора усилиями украинских спецслужб в выигрыше все наши союзники по НАТО. Кроме того, Турции выгодно ослабить Россию не только в Черном море, но и в Африке.

Сейчас Франция выходит из Африки, но туда все активнее заходит Турция. В то же время успех в Сирии открыл возможность туркам углублять свое присутствие в этом регионе, расширять количество баз и создавать неблагоприятные условия для России.

К слову, Владимир Зеленский считает, что самые сильные армии в Европе – украинская и турецкая.