Турецкие СМИ распространяют "цитату" Зеленского о войне в Израиле: в посольстве опровергли фейк

В информационном пространстве Турции распространяли якобы цитату Владимира Зеленского по поводу борьбы с терроризмом путем военных преступлений. На самом деле, президент Украины сказал совсем другое.

В сети распространяют фейковые "заявления" президента Владимира Зеленского в интервью турецким СМИ о войне в Израиле. Посольство Украины в Анкаре их опровергло.

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Распространяют "цитату" президента

В инфопространстве Турции появился вброс, якобы "отвечая на вопрос, совершал ли Израиль военные преступления в Газе", Зеленский сказал, что "в войне с терроризмом нет законов и правил". Эту цитату распространяли несколько ресурсов-миллионников, растиражировали СМИ и пользователи соцсетей, однако первоисточники не указывали нигде.

Посольство Украины в Турции категорически отвергло это сообщение. Там заявили, что в своем интервью Зеленский говорил о тех, кто разжигает рознь и использует террор, имея в виду Россию и Иран, "которые очевидно заинтересованы в масштабировании войны на Ближнем Востоке и во вовлечении в эту войну многих народов". Дипломаты объяснили, что именно эти страны Зеленский отметил в качестве спонсоров терроризма.

Президент отметил важность защиты всех мирных жителей и оказания гуманитарной помощи для гражданских лиц во время обострения израильско-палестинского конфликта: "Нужно открыть гуманитарные коридоры, освободить пленных, помочь гражданским… Мы должны всем миром остановить эту войну",

– объяснили дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что Украина призывает мир "сделать все возможное, чтобы прекратить страдание гражданских", а Москва заинтересована в том, чтобы отвлечь внимание мира и рассорить Киев с союзниками.

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