У мережі поширюють фейкові "заяви" президента Володимира Зеленського в інтерв'ю турецьким ЗМІ про війну в Ізраїлі. Посольство України в Анкарі їх спростувало.

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Поширюють "цитату" президента

В інфопросторі Туреччини з'явився вкид, що нібито "відповідаючи на запитання, чи вчиняв Ізраїль воєнні злочини в Газі", Зеленський сказав, що "у війні з тероризмом немає законів і правил". Цю цитату поширювали декілька ресурсів-мільйонників, розтиражували ЗМІ й користувачі соцмереж, однак першоджерела не вказували ніде.

Посольство України в Туреччині категорично відкинуло це повідомлення. Там заявили, що у своєму інтерв'ю Зеленський казав про тих, хто розпалює ворожнечу та використовує терор, маючи на увазі Росію та Іран, "які очевидно зацікавлені в масштабуванні війни на Близькому Сході та у втягненні в цю війну багатьох народів". Дипломати пояснили, що саме ці країни Зеленський відзначив як спонсорів тероризму.

Президент вказав на важливість захисту усіх мирних жителів та надання гуманітарної допомоги для цивільних осіб під час загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту: "Потрібно відкрити гуманітарні коридори, звільнити полонених, допомогти цивільним… Ми повинні всім світом зупинити цю війну",

– пояснили дипломати.

У посольстві наголосили, що Україн закликає світ "зробити все можливе, щоб припинити страждання цивільних", а Москва зацікавлена в тому, щоб відвернути увагу світу та розсварити Київ з союзниками.

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