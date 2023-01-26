Как пожар на турецком судне в Херсоне может включить возможности Анкары

26 января 2023, 10:08
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Андрій Клименко

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Андрей Клименко

Что касается пожара на турецком судне в Херсоне – это, к сожалению, только начало.

Судно прибыло в Украину за несколько часов до вторжения

Турецкие СМИ сообщили, что пожар на судне TUZLA в результате российских обстрелов произошел ночью с 24 на 25 января 2023 года.

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На видео зафиксирован пожар в надстройке, а именно в ходовой рубке.

Сухогруз TUZLA на свое несчастье прибыл в Херсон из турецкого порта Самсун буквально за несколько часов до начала полномасштабного вторжения – в 18:13 23 февраля 2022 года.

Всего по состоянию на 24 февраля прошлого года в Херсонском морском порту находились 9 коммерческих судов, принимавших украинские экспортные грузы. Также было 5 коммерческих судов, которые находились на ремонте на судоремонтных предприятиях. То есть вместе 14.

Все они остались в Херсоне в условиях блокады и оккупации и находятся там. И каждый из них может быть следующим.


Где расположено турецкое судно / Скриншот Андрея Клименко

Сколько иностранных коммерческих судов находится в Украине

Из этих 14 судов, заблокированных в результате войны в Херсоне:

  • 7 принадлежат судовладельцам Турции,
  • 3 – Украины,
  • 1 – Мальты,
  • 1 – Черногории,
  • 1 – Египта,
  • 1 – Маршалловых Островов.

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Совсем близко – в морских торговых портах и терминалах Николаевской области – находятся еще 29 заблокированных коммерческих судов. Судовладельцы этих судов по странам регистрации:

  • Греция – 8,
  • Турция – 7,
  • Украина – 4,
  • Норвегия – 2,
  • Китай – 2,
  • Эстония – 1,
  • Великобритания – 1,
  • Дания – 1,
  • Бангладэш – 1,
  • Маршалловы Острова – 1,
  • Сингапур – 1.

Итак, из 43 судов, заблокированных в Херсоне и Николаеве, 14 – турецких судовладельцев. Есть повод активно включать возможности Турции.

Автор: Андрій Клименко