Украли украинскую разработку: россияне скопировали турель "Сабля" и назвали ее "Чапай"

Россияне продолжают активно копировать и подражать украинским разработкам и очередным примером этого стала дистанционно управляемая пулеметная турель под названием "Чапай".

В ней оккупанты повторили саму концепцию и реализацию роботизированной турели "Сабля", которая используется украинскими защитниками еще с 2014 года.

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Россия скопировала украинскую роботизированную турель "Сабля"

Россияне представили дистанционную управляемую пулеметную турель под названием "Чапай". Она напоминает созданную в Украине роботизированную турель "Сабля".

Свою разработку россияне впервые представили на собственном оборонном форуме "Армия-2024" в Москве. Разработка была представлена инвестиционным фондом "Эра", который финансирует российских разработчиков вооружения.

Российская версия турели имеет дистанционное управление по проводам и использует оптико-прицельный модуль. Оружие адаптировано под различные пулеметы - 7,62 ПКМ или 12,7-мм НСВ "Утес" и "Корд". Однако речь идет лишь о выставочном образце "Чапая".

Согласно фото с выставки, в своей разработке россияне полностью повторили как саму концепцию, так и реализацию созданного в Украине оружия "Сабля". Оно с сентября прошлого года было допущено к использованию на фронте Вооруженными силами Украины.