У ній окупанти повторили саму концепцію та реалізацію роботизованої турелі "Шабля", яка використовується українськими захисниками ще з 2014 року.

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Росія скопіювала українську роботизовану турель "Шабля"

Росіяни представили дистанційну керовану кулеметну турель під назвою "Чапай". Вона нагадує створену в Україні роботизовану турель "Шабля".

Свою розробку росіяни вперше представили на власному оборонному форумі "Армія-2024" у Москві. Розробка була презентована інвестиційним фондом "Эра", який фінансує російських розробників озброєння.

Російська версія турелі має дистанційне керування по дротах та використовує оптико-прицільний модуль. Зброя адаптована під різні кулемети - 7,62 ПКМ або 12,7-мм НСВ "Утес" та "Корд". Однак йдеться лише про виставковий зразок "Чапаю".

Згідно з фото з виставки, у своїй розробці росіяни повністю повторили як саму концепцію, так і реалізацію створеної в Україні зброї "Шабля". Вона з вересня минулого року була допущена до використання на фронті Збройними силами України.