Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що зараз є все більше ознак, що це буде не просто звичайний рейд, який закінчиться за кілька днів. Все може перетворитися на ще одну лінію фронту.

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Далі все залежатиме від значної кількості факторів. До прикладу, чи наважиться Кремль терміново перекидати резерви з різних ділянок фронту; скільки ресурсів готова залучити Україна до цієї операції тощо. Все залежить від подальших рішень України та Росії.

Чого очікувати далі

Як наголосив Шарп, ситуація в Курській області продемонструвала, що Росія буквально кинула практично усі боєздатні резерви на війну проти України. У неї не було готових підрозділів, якими можна було б прикрити кордон. Лише строковики.

Росія тут обпалилася. Їм все одно доведеться виділяти більше різних ресурсів, щоб не повторити таку ситуацію,

– сказав Шарп.

Станом на зараз прогнози щодо цієї операції не варто робити. Україна досі не повідомила про свої цілі. І це правильно. Саму операцію було якісно та креативно сплановано. А інформаційний вакуум – ще одне прекрасне рішення.

Згадайте наступ України у 2023 році. Тоді про це усі говорили. А зараз був інформаційний вакуум. Зберегти таку операцію в секреті – велике досягнення,

– підкреслив Шарп.

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