Туристический автобус в Колумбии сорвался с обрыва: есть погибшие и десятки пострадавших

В Колумбии автобус, следовавший по дороге Медельин – Богота, сорвался в пропасть. В результате аварии 7 человек погибли, а более 20 получили серьезные травмы.

Известно, что среди пострадавших несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, одной из погибших была беременная женщина.

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Спасатели освобождали людей из транспорта. В то же время жертвам ДТП помогали выбраться из пропасти с помощью веревок и специального оборудования.

Почему автобус сорвался в бездну

По словам мэра города Сан-Луиса (недалеко от которого произошло ДТП) Генри Суареса, автобус сорвался в пропасть из-за потери управления водителем. Он также отметил, что транспорт был связан с одной из туристических компаний.

В Колумбии автобус с пассажирами сорвался в пропасть: смотрите видео

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