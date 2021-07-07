Туристы в Сочи загорают на пляже среди кучи мусора: фото

Из-за ливня в Сочи произошел сильный паводок. Но он не помешал российским туристам покинуть курорт.

Они остались отдыхать, даже среди кучи мусора, который принесла стихия. Соответствующие фото появились в ряде российских СМИ.

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В результате подтопления на берегу Черного моря появилось немало мусора. Но россиян это не очень смутило, и сразу после появления солнца они отправились на пляж.

Одно из изданий опубликовало фотографии, на которых видно, как отдыхающие лежат на песке среди веток.



Отдыхающие в России загорают в мусоре / Фото "Туапсинские Вести"



Туристам в Сочи не помешали ветки на побережье / Фото "Туапсинские Вести"

По информации пресс-службы мэра Сочи, за ночь с 6 на 7 июня с территории пляжа вывезли 700 тонн нанесенного мусора.

В сообщении также говорится, что центральные пляжи Адлерского района, центра и Лазаревского района якобы полностью готовы, чтобы принимать туристов. "Завершается вывоз мусора на нескольких пляжах Хостинского района, которые пострадали больше всего", – отметили в пресс-службе.

Непогода не повлияла на количество туристов. В среднем курортные отели города заполнены на 90%.

Над ликвидацией последствий подтоплений работают 550 человек, 173 единицы техники всех коммунальных служб города и 20 мотопомп.



Последствия ливня / Фото "Жизнь на море"

Потери бизнеса от непогоды

По словам экспертов, из-за паводка туристы могут массово отменить бронирование. Поэтому владельцы гостиниц будут иметь многомиллионные финансовые потери.

Если после введения коронавирусных ограничений от бронирований могли отказаться до 50% туристов, после потопа эта цифра будет максимальной.

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