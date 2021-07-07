Вони залишились відпочивати, навіть серед купи сміття, який принесла стихія. Відповідні фото з'явились у низці російських ЗМІ.

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Внаслідок підтоплення на березі Чорного моря з'явилось чимало сміття. Але росіян це не дуже збентежило, і відразу після появи сонця вони вирушили на пляж.

Одне з видань опублікувало світлини, на яких видно, як відпочивальники лежать на піску серед гілок.



Відпочивальники в Росії засмагають у смітті / Фото "Туапсинские Вести"



Туристам в Сочі не завади гілки на узбережжі / Фото "Туапсинские Вести"

За інформацією пресслужби мера Сочі, за ніч з 6 на 7 червня з території пляжу вивезли 700 тонн нанесеного сміття.

У повідомленні також мовиться, що центральні пляжі Адлерського району, центру і Лазаревського району нібито повністю готові, щоб приймати туристів. "Завершується вивезення сміття на кількох пляжах Хостінського району, які постраждали найбільше", – відзначили у пресслужбі.

Відзначимо! Негода не вплинула на кількість туристів. В середньому курортні готелі міста заповнені на 90%.

Над ліквідацією наслідків підтоплень працюють 550 осіб, 173 одиниць техніки всіх комунальних служб міста та 20 мотопомп.



Наслідки зливи / Фото "Жизнь на море"

Втрати бізнесу від негоди

За словами експертів, через паводок туристи можуть масово скасувати бронювання. Відтак власники готелів матимуть багатомільйонні фінансові втрати.

Якщо після введення коронавірусних обмежень від бронювань могли відмовитися до 50% туристів, після потопу ця цифра буде максимальною.

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