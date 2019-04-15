С 13 апреля известная турецкая авиакомпания Turkish Airlines начала выполнять перелеты по направлению Киев – Бодрум. В компании рассчитывают, что пассажирами этого рейса станут как самостоятельные, так и организованные туристы.

Авиарейсы будут осуществляться каждую субботу. Самолет будет вылетать из Киева в 4:40 утра, а из Бодрума – в 1:15 ночи. Продолжительность полета примерно составлять 2,5 часа. Цена билета составляет примерно 400 долларов в обе стороны.

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В Центре транспортных стратегий отмечают, что рейс Киев-Бодрум стал первым украинским маршрутом Turkish Airlines, который выполняется из региональноко аэропорта Турции. Ранее авиакомпания летала в Киев, Львов, Одессу, Херсон, Запорожье и Харьков только из Стамбула.



Рейс по маршруту Киев – Бодрум начал курсировать с 13 апреля // Фото: ЦТС

В компании Turkish Airlines отметили, что на время туристического сезона часть билетов будет выкупать украинский туристический оператор TPG.

Ранее запуск нового рейса по этому же маршруту анонсировал турецкий лоукостер Pegasus. Цены авиабилетов на рейс Киев – Бодрум стартуют от 119 долларов в обе стороны.

Известно, что Pegasus осуществлять полеты три раза в неделю. С Бодрума по средам, четвергам и воскресеньям, а из Киева по понедельникам, четвергам и пятницам.