Тушим пожар, разбираем завалы – Кизицкий о ситуации на Львовщине после ракетных обстрелов

Россияне 13 марта выпустили около 8 ракет по Яворивскому полигону во Львовской области. В результате атаки уже известно о гибели 9 человек. Сейчас на месте тушат пожар и разбирают завалы.

Об этом заявил начальник Львовской ОВ Максим Козицкий во время брифинга 13 марта.

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После обстрела Яворивского полигона спасатели разбирают завалы и тушат пожар. Вероятно, жертв может быть больше. По словам главы ОВА, пострадали не только военные, но и гражданское население.

Захватчики атаковали Львовщину, по предварительной информации, из российского Саратова. Враг выпустил более 30 ракет. Сработала система противовоздушной обороны, поэтому определенное количество ракет удалось сбить.

Максим Козицкий об обстреле Яворивского полигона: смотрите видео

Напомним, что утром 13 марта жители Львова и области впервые за время войны услышали звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что россияне нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области.