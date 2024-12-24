Дональд Туск вместе с министрами затянул колядку: видео

Премьер-министр Польши начал заседание правительства с колядки "Среди ночной тишины". Песню подхватили и другие министры.

Сегодня, 24 декабря, Украина во второй раз встречает Сочельник совместно с цивилизованным миром, передает 24 Канал со ссылкой на RMF 24.

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Чиновники в Польше пели колядки

Специальное заседание польского правительства Дональд Туск открыл колядкой. Сначала премьер поздравил соотечественников с Рождеством Христовым, пожелав мира.

После он предложил министрам спеть вместе колядку "Среди ночной тишины". "Я могу начать, потому что имею опыт с этой колядой", – сказал он, и затянул песню. Другие начали ему подпевать.

Пропев первый куплет и припев, Туск сказал: "Я знаю, что вы знаете все строфы. Я тоже это доказал, но впереди еще много работы".

Туск и министр колядуют перед работой: смотрите видео

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