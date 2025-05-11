"Мы вас всех найдем": Туск пригрозил России из-за пожара в ТЦ в Варшаве

12 мая 2024 года в Варшаве в торговом центре Marywilska 44 произошел масштабный пожар. Здание было полностью уничтожено. Через год стало известно, кто именно стоит за этим инцидентом в польской столице.

Польский премьер Дональд Туск опубликовал пост в соцсети "Х", в котором заявил, что на сегодня можно уверенно сказать, что пожар в ТЦ организовала Москва, передает 24 Канал.

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Дело рук России

Так, политик подчеркнул, что сейчас точно известно, что "большой пожар торгового центра Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, устроенным по заказу российских спецслужб".

Он добавил, что некоторые виновные уже задержаны, всех остальных – разыскивают. "Мы вас всех найдем!", – пообещал Туск.

Напомним, что в начале весны 2025 года генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное дело о поджога торгового центра IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года. Следствие установило, что диверсию совершили двое граждан Украины по заказу российских военных структур и служб безопасности.