"Вы не одни": Туск после переговоров в Брюсселе обратился к Украине и Зеленскому

Премьер-министр Польши Дональд Туск 15 октября провел переговоры с европейскими лидерами в Брюсселе. Польский чиновник заверил президента Владимира Зеленского и украинцев в солидарности союзников.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

Что заявил Туск?

Консультации на уровне лидеров стран Европы подтвердили непоколебимость международных позиций в отношении помощи Киеву.

"После сегодняшних переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе я могу вас заверить, дорогие украинские друзья и президент Зеленский: вы не одни", – подчеркнул премьер-министр Польши.

Политик также отдельно подчеркнул, что именно прочные альянсы составляют общую силу союзников.

Отметим, что президент Украины сообщил, что 15–16 октября в Бельгии он проведет ряд встреч с европейскими лидерами. В частности, уже состоялись переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

При этом в материале FT говорилось о том, что европейцы "сочувственным, но в то же время твердым тоном" будут призывать Зеленского воздержаться от чрезмерной критики Дональда Трампа.

Во время интервью для FT Зеленский высказал предположение, что Трампа привлекает способность авторитарных лидеров долго удерживать власть. Он также раскритиковал дружеские отношения американского президента с Путиным, назвав это ошибкой.