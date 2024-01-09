"Прекратите спектакль": Туск обвинил Дуду в укрывательстве однопартийцев от тюрьмы

Польская полиция 9 января получила документы на основании решения суда, в которых говорится об аресте депутатов Сейма Польши Мариуша Каминского и Мацея Вонсика. Впрочем, осужденные с утра скрываются в Президентском дворце.

Депутаты от бывшей партии власти "Право и справедливость" в декабре 2023 года были осуждены по так называемому земельному делу. Дело начинается еще с периода, когда Каминский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро, а Вонсик был его заместителем.

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Польские депутаты прячутся в Президентском дворце

Депутаты с утра находятся в Президентском дворце якобы по приглашению Анджея Дуды. Они оба ненадолго вышли к журналистам и заявили, что в Польше создается "мрачная диктатура".

Если мы попадем в тюрьму, мы будем политзаключенными. Президент хочет избежать этого любой ценой. Мы очень благодарны ему за это. Мы все еще являемся депутатами Сейма,

– отметил Каминский.

Осужденные польские чиновники также отметили, что 11 января партия "Право и справедливость" проведет у здания Сейма акцию протеста. Они захотели прийти туда и "встретиться с порядочными поляками".

Пока неизвестно, сколько времени планируют скрываться Каминский и Вонсик.

Туск осудил действия Дуды

Позже Туск прокомментировал ситуацию с осужденными политиками бывшей руководящей партии "Право и справедливость". Он назвал эту ситуацию экстраординарной и добавил, что это создает опасный прецедент.

По его словам, для администрации, премьера или министра внутренних дел нет инструкций, как поступить, когда полиция должна забрать осужденных в место изоляции.

Впрочем, Туск подчеркнул, что Каминский и Вонсик просто воспользовались ситуацией, поскольку никто не будет силой выводить их из такого места. Он обратился с призывом к Анджею Дуде.

Господин президент, мой срочный призыв: ради блага Польского государства вы должны прекратить этот спектакль, который ведет нас к очень опасной ситуации,

– подчеркнул польский премьер-министр.

Туск также отметил, что Каминский и Дуда, а также другие лидеры партии "Право и справедливость" будут нести полную ответственность за "саботаж" конституции.

По его словам, это нарушение правовых норм, игнорирование решения суда, а также злоупотребление властью, еще много где сохранившейся ради частных интересов осужденных лиц. В то же время польский премьер-министр добавил, что Анджей Дуда, конечно, снова может воспользоваться правом помилования.

Что известно об обвинениях в отношении Каминского и Вонсика