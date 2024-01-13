Туск заявил, что не позволит никому в своем правительстве строить позицию на антиукраинских настроениях

Польский премьер Дональд Туск заявил, что никогда не позволит, чтобы в его правительстве строили позицию на антиукраинских настроениях. Чиновник также прокомментировал ситуацию на польско-украинской границе.

В интервью польским журналистам Туск сказал, что есть два измерения отношений с Украиной. Он также заверил, что второй – охватывает интерес Польши, в том числе – польских перевозчиков или фермеров.

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Что сказал Туск об антиукраинских настроениях

Я в жизни не позволю, чтобы кто-то в моем правительстве хотел строить свою позицию на каких-то антиукраинских настроениях. Потому что, когда речь идет о войне и нашей приверженности, как и всему западному миру, к Украине в ее противостоянии с Россией, здесь не может быть никаких сомнений,

– заверил премьер-министр Польши.

По его словам, правительство Матеуша Моравецкого в течение последних месяцев избирательной кампании "пыталось играть антиукраинскую ноту".

Польский премьер заверил, что Украина, борясь с российской агрессией, нуждается в помощи как Польше, так и всего мира.

"Пока Украина воюет с Россией, мы в относительной безопасности", – заявил Дональд Туск.

Он пояснил, что интенсивно работает с партнерами в Европе, чтобы противостоять унынию в помощи Украине. Ведь Европа должна инвестировать больше денег в Вооруженные Силы Украины, потому что война может длиться долго.

Россия перевела свою экономику на военные рельсы. Мы не можем делать вид, что здесь ничего не происходит… В этом измерении вооружения и поддержки Украины в войне не может быть никаких колебаний. Для меня это безусловно,

– заверил Дональд Туск.

Какое "второе измерение" в отношениях Украины и Польши

Дональд Туск объяснил, что второе измерение в отношениях Украины и Польши охватывает интерес его страны, включая польских перевозчиков и фермеров.

Я буду настойчивее, наверное. Я буду ожидать от украинской стороны, чтобы она помогла нам вылечить все эти патологические ситуации на границе, чтобы нашим людям не приходилось блокировать и бастовать,

– заверил политик.

По его словам, поляки хотят помочь Украине, но "не должны страдать сами".

Туск в ближайшее время посетит Киев