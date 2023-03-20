Синие буквы на желтом фоне: Байден заинтриговал сеть новым твитом

Президент США Джо Байден опубликовал в Twitter загадочное сообщение. Пользователи сети полагают, что оно может касаться Украины.

Следует заметить, что текста в сообщении немного – всего одно слово. Джо Байден подписал интригующее фото: "Завтра".

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Загадка дня: что именно изложил президент США

Президент США Джо Байден опубликовал таинственное сообщение на своей странице в Twitter. Вероятно, оно может быть связано с Украиной.

Сообщение подписано только одним словом: "Завтра". Кроме того, в нем есть фотография, где виден кабинет президента США. На входе в кабинет приклеен желтый кусок бумаги, на котором синими буквами написано на английском: "Believe" (что на украинском означает "Верить").



Новый твит Байдена заинтриговал пользователей сети / Фото с Twitter президента США

Никакого дополнительного намека на то, во что следует верить, нет. Пользователи соцсетей предполагают, что следует ожидать новостей, которые касаются Украины.

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Ранее Байден прокомментировал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. В частности, агрессора обвиняют в незаконной депортации детей из Украины.

В ответ на эту новость президент США заявил, что ордер на арест Путина является "очень сильным доводом". Несмотря на то, что Штаты не являются членом Международного уголовного суда, такая позиция очень сильна, объяснил свой тезис американский лидер.

Джозеф Байден отметил, что считает решение судей оправданным. Путин откровенно совершает военные преступления и должен поплатиться за это.