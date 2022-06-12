Твиттер-армия в действии: за хештегом "День России 2022" пользователи желают оккупантам распада

В твиттере пользователи не забыли поздравить оккупантов с днем России. На "поздравительных открытках" – фото россиян зверств и "пожелания" поражения и распада.

Все, что пользователи думают о россиянах и их так называемой "спецоперации" можно узнать по #ДеньРоссии2022 . Предупреждаем, что слова, что вполне справедливо, твиттер-армия не подбирает.

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Люди обнародуют кадры разрушенных городов

"Приветствуя" государство-агрессорку с его "праздником", интернет-юзеры публикуют фото разрушенных захватчиками почти полностью украинских городов. На изображениях – убитые гражданские, превращенные в руины человеческие дома, кладбища с сотнями свежих могил.

Не забыли и о самой России: здесь и картинки охваченного огнем Кремля, и фото, где так называемые "стражи порядка" выкручивают руки людям, вышедшим на пикеты.

"Пожелания" являются разными языками

"Пожелания" раздаются на многих языках и от представителей разных наций: здесь и разъяренные украинцы, и настроенные на победу справедливости англоязычные, испаноязычные и другие пользователи, а также встречаются даже россияне. Конечно, есть и поздравления от зомбированных своей пропагандой российских граждан, однако их "матрешки" и триколоры теряются в общем потоке.

Смотрите скриншоты из твиттера:

Путин снова упоминал о Петре I и "миссии России"

Между тем, 12 июня в России Владимир Путин издал очередную речь с империалистическими нотами, снова вспомнив Петра I. Глава Кремля рассказал о "ратных подвигах народа", "значении императора в истории" и издал государственные награды.

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Захватчики пытались организовать день России на оккупированных территориях

Россияне попытались организовать "для картинки" празднование и на временно оккупированных территориях. Однако в этом потерпели фиаско.

На "шабаше", который устроили в Херсоне , артистов было гораздо больше, чем зрителей. Жители областного центра проигнорировали русские танцы и песни.

А в Каховке неизвестные активисты решили, что в день России можно отлично обойтись и без триколора. Поэтому именно русский флаг был снят с флагштока.

Между тем, в ОК "Юг" предупредили, что россияне могут устроить провокации и обстрелять свои же "торжества", поэтому посоветовали местным жителям быть очень осторожными.

Смотрите в видео: российские танкисты об условиях, в которых они воюют