Отказ SpaceX от финансирования Starlink в Украине и твиты Маска: почему не стоит их связывать

Компания SpaceX Илона Маска отказалась финансировать Starlink для Украины. В то же время основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оскандалился заявлениями о войне в Украине. Однако решение SpaceX и заявления Маска не следует связывать.

Журналисты CNN опубликовал материал, что компания Илона Маска SpaceX может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине. В SpaceX хотят, чтобы Пентагон финансировал Starlink для Украины.

Кстати Китай попросил Илона Маска не продавать Starlink в стране: при чем здесь Украина

SpaceX направила решение в Пентагон к скандальным заявлениям.

Илон Маск подтвердил эту информацию, сказав, что его компания "не может финансировать существующую систему до бесконечности". Комментируя решение SpaceX, Маск вспомнил о бывшем после Украины в Германии Андрее Мельнике. Украинский дипломат посоветовал Маску "идти к чертям", когда тот написал об "урегулировании" российско-украинской войны.

В сети решения SpaceX начали связывать с недавними скандальными сообщениями Маска в твиттере. Миллиардер предлагал формулу "мира" между Украиной и Россией. В частности, Маск считает, что Украина могла бы отказаться от Крыма и провести "референдумы" на оккупированных территориях.

В ответ украинцы меньше, чем за сутки, собрали более 2 миллионов гривен на учебник по истории для Маска.

Однако в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнули, что решение SpaceX и сообщения Маска в твиттере не следует связывать.

Журналисты CNN утверждают, что свое обращение в Пентагон компания прислала еще в прошлом месяце – то есть, до одиозных твитов миллиардера. Поэтому связывать отказ SpaceX от финансирования Starlink в Украине с дискуссиями в твиттере не следует.

Однако открытым остается вопрос, почему Маск в очередной раз подыгрывает пропаганде Кремля, заявляя о "выполнении инструкций" украинского посла. Ведь именно такая картинка "противостояния Украины и Запада" выгодна путинскому режиму,

– говорится в сообщении.

К слову Украинские военные сообщают о сбоях в работе Starlink, что затрудняет контрнаступление, – СМИ

Стоит напомнить, что на скандальные твиты Маска о войне в Украине отреагировал и президент Владимир Зеленский. Глава государства спросил Маска, кого тот поддерживает, на что миллиардер заверил, что он на стороне Украины.

В то же время в СМИ появилась информация, что Маск перед тем, как опубликовал в твиттере скандальные сообщения об Украине, разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Илон Маск отрицает эту информацию.

Ранее – Илон Маск оправдался за скандальную корреспонденцию: смотрите видео